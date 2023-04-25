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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Karadeniz Filosu’na saldırıları Tahıl Anlaşması’nı tehlikeye atıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sivastopol’de insansız deniz araçlarıyla Rus Karadeniz Filosu’na yönelik saldırısının garantileri ihlal ettiğini ve Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın uzatılmasını tehlikeye attığını duyurdu.

Ali Cura  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Rusya: Ukrayna'nın Karadeniz Filosu’na saldırıları Tahıl Anlaşması’nı tehlikeye atıyor

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın geçen yıl ekim ayında insansız deniz araçlarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru'nun güvenliğini sağlamakla görevli Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve sivil gemilere “terör saldırısı” düzenlediği için Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl ürünleri çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Sadece Türkiye’nin garantileri ve Ukrayna’nın limanlarını ve insani koridoru Rusya'ya karşı askeri eylemlerde kullanmama konusunda yazılı taahhütleri sayesinde bu anlaşma yenilenmişti.” ifadesine yer verildi.

Bu yıl 23 Mart ve 24 Nisan’da Ukrayna’nın mevcut garantileri ihlal ederek Rus Karadeniz Filosu’nun Sivastopol’deki üssüne ve Kırım’daki sivil alt yapıya insansız deniz araçlarıyla tekrar tekrar saldırılarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Ukrayna insansız deniz araçlarının hareket rotası analizi, bu araçların Karadeniz İnisiyatifi’nin gerçekleşmesi için belirlenen Odessa limanı bölgesinden çıktığını gösterdi. Onlar, Ukrayna limanlarında tarım ürünlerinin çıkışının yapıldığı ve insani yardım alanında konuşlandılar. Kiev rejiminin terör eylemleri 18 Mayıs’tan sonra Tahıl Anlaşması’nın tekrar uzatılmasını tehlikeye atıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova saatiyle dün gece 03.30’da Ukrayna ordusunun Sivastopol’de Karadeniz Filosu’nun bulunduğu üsse üç insansız deniz aracıyla saldırıda bulunduğunu ve bu araçların imha edildiğini duyurmuştu.

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