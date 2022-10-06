Rusya: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.
Moskova
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 12 zırhlı araç ile 14 otomobilin yok edildiğini iddia etti.
Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini savunarak "Artyomovsk yönünde müttefik kuvvetlerin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Zaytsevo yerleşim birimi kurtarıldı. Burada 120'den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 3 piyade savaş aracı yok edildi." dedi.
Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 yönetim merkezinin vurulduğunu, 4 mühimmat deposunun da imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, 2 savaş uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.
Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 315 uçak, 157 helikopter, 2 bin 160 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 412 tank ve zırhlı araç, 862 çok namlulu roketatar, 3 bin 452 obüs ve havan topu, 6 bin 316 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.