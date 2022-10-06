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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 06.10.2022
Rusya: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdik

Moskova

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 12 zırhlı araç ile 14 otomobilin yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini savunarak "Artyomovsk yönünde müttefik kuvvetlerin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Zaytsevo yerleşim birimi kurtarıldı. Burada 120'den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 3 piyade savaş aracı yok edildi." dedi.

Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 yönetim merkezinin vurulduğunu, 4 mühimmat deposunun da imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, 2 savaş uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 315 uçak, 157 helikopter, 2 bin 160 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 412 tank ve zırhlı araç, 862 çok namlulu roketatar, 3 bin 452 obüs ve havan topu, 6 bin 316 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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