Dolar
18.58
Euro
18.07
Altın
1,671.21
ETH/USDT
1,290.30
BTC/USDT
19,228.00
BIST 100
3,598.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 11.10.2022
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik Fotoğraf: Jose Colon/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine değinen Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırıya devam etti. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk, Krasnıy Liman, Zaporijya, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 300'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerine ait 2 yakıt deposu ile 5 mühimmat deposunun imha edildiğini belirterek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Predteçine yerleşim biriminin yakınlarında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri ile mühimmat deposu yok edildi." dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mi-24" tipi helikopter ile 7 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 160 helikopter, 2 bin 195 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 639 tank ve zırhlı araç, 868 çok namlulu roketatar, 3 bin 465 obüs ve havan topu, 6 bin 483 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin: Putin ile Erdoğan Astana'da 13 Ekim'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler

Benzer haberler

Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı

Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı

Rusya Devlet Başkanı Putin: (Petrol piyasalarında) Attığımız adımlar kimseye karşı değil

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi

Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi
Ukrayna: Rus uçakları Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

Ukrayna: Rus uçakları Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı
BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet