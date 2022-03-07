Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.
- Rusya 4 kentteki sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti
- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
- Rusya, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının vurulduğunu duyurdu
- Zelenskiy: Rusya, Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor
Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.