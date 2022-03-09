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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da insani yardım koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde ateşkese uyuyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, Ukrayna kentlerinde sivillerin tahliyesi için oluşturulan insani yardım koridorlarının açıldığı bölgelerde ateşkese uyduğunu savundu.

Dmitri Chirciu   | 09.03.2022
Rusya: Ukrayna'da insani yardım koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde ateşkese uyuyoruz

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da "insani yardım durumunun kötüleştiğini" belirten Mizintsev, bazı kentlerden sivillerin tahliyesi için bugün ateşkes ilan edildiğine dikkati çekti.

Mizintsev, bu bölgelerde toplam 13 insani yardım koridorunun oluşturulduğunu, Ukrayna tarafının ateşkese uymadığını ileri sürerek, "Burada ilan edilen ateşkes, şimdiye kadar Rusya Silahlı Kuvvetlerince uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının tahliyeler konusunda gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu savunan Mizintsev, tahliyeler konusunda hedefe ulaşılmadığını söyledi.

Mizintsev, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 45 bin çocuk dahil 179 binden fazla sivilin Rusya'ya tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

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