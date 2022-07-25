Dolar
17.84
Euro
18.27
Altın
1,725.84
ETH/USDT
1,529.20
BTC/USDT
21,918.00
BIST 100
2,549.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS için gerekli olan ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettiklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 25.07.2022
Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

Moskova

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Hmelnitski bölgesindeki Bohdanivtsi yerleşim biriminin yakınlarında topçu roket sistemi HIMARS için ABD tarafından sağlanan mühimmat ve 'M777' obüs sistemi için topların bulunduğu aktarma üssü denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." dedi.

Ukrayna ordusunun sabotaj grubunun Hreson bölgesinde konuşlanmaya çalıştığını aktaran Konaşenkov, söz konusu grubun vurulduğu bilgisini paylaştı.

Donetsk bölgesinde de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Hava Saldırı Tugayı'nın geçici merkezine yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 100'dan fazla asker ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 komuta ve gözlem noktası, 4 mühimmat deposu ile "S-300" hava savunma sisteminin radarının yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 6 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini dile getirerek, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1611 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 161 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 198 obüs ve havan topu, 4 bin 459 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: (Tahıl anlaşması) Her şeyiyle Türkiye sayesinde

Savaşta bazı uzuvlarını kaybeden Ukraynalı genç, askeri psikolog olmak istiyor

Savaşta bazı uzuvlarını kaybeden Ukraynalı genç, askeri psikolog olmak istiyor
Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı

Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı
Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki

Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki