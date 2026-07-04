Rusya, Ukrayna tarafına Konstantinovka’da geçici ateşkes teklif etti

Emre Gürkan Abay
04 Temmuz 2026•Güncelleme: 04 Temmuz 2026
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Konstantinovka’da tam kontrol sağladığı belirtildi.
Hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla Ukrayna tarafına Konstantinovka’da ateşkes teklif edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin 6 Temmuz’da geçerli olacağı ve Ukrayna tarafının kararını 5 Temmuz’da Rusya’ya bildirmesi gerektiği kaydedildi.
Kremlin, dün akşam Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Ukrayna ordusundan alındığını duyurmuştu.