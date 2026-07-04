Rusya, Ukrayna tarafına Konstantinovka’da geçici ateşkes teklif etti Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde kontrolünü ele geçirdiğini bildirdiği Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.