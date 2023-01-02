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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ali Cura   | 02.01.2023
Rusya: Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askeri hayatını kaybetti

Moskova

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