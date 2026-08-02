Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev (Mikolayiv) limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna limanları ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurduk Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev (Mikolayiv) limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal amacıyla kullanılan yakıt depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Nikolayev Limanı'nda ise insansız deniz araçlarının kullanılması amacıyla dönüştürülen bir deniz römorkörünün hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Zatoka yerleşim biriminin 8 kilometre doğusunda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saratov bölgesine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Engels kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü aktaran Busargin, "2 kişi yaşamını yitirdi. Bina sakinlerine geçici konaklama sağlanacak. Olay yerinde çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Busargin, İHA saldırısı sonucu bölgenin idari merkezi Saratov şehrinde de yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya ait 635 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 635 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ile Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.