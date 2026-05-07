Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini umuyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Amerikan müzakereciler, belirli nedenlerden dolayı başka konulara odaklandı. Onlar için İran konusu öncelikli. Bu, ABD'nin doğrudan yer aldığı bir süreç." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD'nin Ukrayna meselesinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne değer verdiklerini belirterek, "Washington'un müzakere sürecini kolaylaştırmaya devam edeceğini umuyoruz. Sürecin devam etmesini bekliyoruz. Müzakerelere açığız." ifadelerini kullandı.

Varşova'nın ülkeyi askerileştirme yönündeki planlarına ilişkin ise Peskov, "Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ülkemize yönelik bu yaklaşım kabul edilemez. Bu ülkeler, Avrupa kıtasında büyük çatışmaya ve gerginliğin artmasına yol açıyor. Onlar bundan sorumlu." dedi.

Putin'in korunmasına yönelik ek güvenlik önlemleri alındı

Peskov ayrıca, Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenecek etkinlikler esnasında güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de korunmasına yönelik ek güvenlik önlemlerinin alındığını kaydeden Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren ilan ettiği geçici ateşkesi kayda almadıklarını söyledi.