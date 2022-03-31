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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depolarının vurulduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 31.03.2022
Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini ele geçirmeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Dnipro, Lisiçansk, Çuhuiv ve Novomoskovsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinde bulunan yakıt depoları, 30 Mart'ta yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yok edildi. Buradan Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine yakıt sevk ediliyordu." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da bu gece 52 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar toplam 124 uçak ve 77 helikopter, 216 uçaksavar füze sistemi, 341 insansız hava aracı (İHA), 1815 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 762 obüs ve havan topu ile 1689 özel askeri araç yok edildi."

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