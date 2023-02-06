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Dünya

Rusya: Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağının gönderilmeye hazır olduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 06.02.2023
Rusya: Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi.

Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır." ifadesini kullandı.


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