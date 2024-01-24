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Dünya

Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." dedi.

Ali Cura  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.




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