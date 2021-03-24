Euro
9.45
Dolar
7.94
BIST 100
1,377.43
Altın
1,727.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye’de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Ali Cura   | 24.03.2021
Rusya, Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye’de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep’te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart’tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler azalmaya devam ediyor

Benzer haberler

Rusya, Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Rusya, Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AB liderleri, Türkiye'ye ticari müzakereleri ilerletme mesajı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak