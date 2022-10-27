Dolar
18.59
Euro
18.54
Altın
1,657.37
ETH/USDT
1,547.70
BTC/USDT
20,585.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmamasına 18 Kasım'a kadar karar verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda 18 Kasım'a kadar mevcut verilerden yola çıkarak karar vereceklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 27.10.2022
Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmamasına 18 Kasım'a kadar karar verecek

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmaya değinen Zaharova, bu anlaşmanın Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı ile ilgili kısmının uygulanmadığına işaret etti. Zaharova, "Bu konuda sonuçları göremiyoruz. Bu bir gerçek. Bu durum bizim için uygun değil. Bunu tüm düzeylerde dile getirmiştik. Anlaşma paket şeklinde yapıldı ve tüm kısımların uygulanması gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Burada, anlaşma kapsamında ihtiyacı olan ülkelere tedarik etmekten mutluluk duyacağımız Rus gıda ve gübreleri söz konusudur. Belirli bankalardaki hesaplar bloke edilmiş durumda ve bu nedenle ödeme yapılamıyor. Bu, Batı'nın yaptırımları yüzünden oldu. Ödeme yapılsaydı ürünleri sevk edebilirdik. Ancak bu gerçekleşmiyor." şeklinde konuştu.

Tahıl anlaşması süresinin kasım ayında sona ereceğine dikkati çeken Zaharova, bu anlaşmanın uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili, "Bu konuda, 18 Kasım'a kadar var olan verilerden yola çıkarak karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Filistin-İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerekiyor"

Filistin meselesine de değinen Zaharova, "şiddettin kullanılması, yerleşim politikası ve Kudüs'ün kutsallık statüsünün tek taraflı olarak revize edilmesinin durumu zorlaştırdığını" vurguladı.

Zaharova, "Bu çıkmaz döngünün, Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması, özellikle Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) çerçevesinde uluslararası etkileşimin yeniden sağlanmasıyla çözüleceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: Telif düzenlemesi çalışmalarında öncülük etmeyi görev biliyoruz
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Benzer haberler

Beyaz Saray: Rusya ABD uydularına saldırırsa bunun karşılığı olur

Beyaz Saray: Rusya ABD uydularına saldırırsa bunun karşılığı olur

Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor

Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmamasına 18 Kasım'a kadar karar verecek

Ukrayna'nın Kramatorsk şehri Rus güçlerince vuruldu

Ukrayna'nın Kramatorsk şehri Rus güçlerince vuruldu
NATO ve Rusya’nın aynı anda yaptığı nükleer tatbikatlar ne anlama geliyor?

NATO ve Rusya’nın aynı anda yaptığı nükleer tatbikatlar ne anlama geliyor?
Rosneft Başkanı İgor Seçin: İngiliz bp hala hissedarımız

Rosneft Başkanı İgor Seçin: İngiliz bp hala hissedarımız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet