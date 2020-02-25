Rusya Suriye konusunda Türkiye ve İran'la 'çoklu formatta görüşme'yi değerlendiriyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye konusunda Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmeyi düşündüklerini söyledi.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.
"Şimdilik Erdoğan ile Putin arasında ikili görüşmeden bahsedilemeyeceğini" belirten Peskov, "Ancak çok taraflı (Rusya, Türkiye, İran) bir formatta görüşme olasılığını inceliyoruz." dedi.
Peskov, Fransa ve Almanya'nın değil İran'ın katılacağı bir formatın düşünüldüğünü vurgulayarak, bu formattaki toplantı için liderlerin görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.