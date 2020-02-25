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Dünya

Rusya Suriye konusunda Türkiye ve İran'la 'çoklu formatta görüşme'yi değerlendiriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye konusunda Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmeyi düşündüklerini söyledi.

Ali Cura   | 25.02.2020
Rusya Suriye konusunda Türkiye ve İran'la 'çoklu formatta görüşme'yi değerlendiriyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.

"Şimdilik Erdoğan ile Putin arasında ikili görüşmeden bahsedilemeyeceğini" belirten Peskov, "Ancak çok taraflı (Rusya, Türkiye, İran) bir formatta görüşme olasılığını inceliyoruz." dedi.

Peskov, Fransa ve Almanya'nın değil İran'ın katılacağı bir formatın düşünüldüğünü vurgulayarak, bu formattaki toplantı için liderlerin görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını kaydetti.

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