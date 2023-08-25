Dolar
26.54
Euro
28.71
Altın
1,914.50
ETH/USDT
1,647.00
BTC/USDT
25,953.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uçağa ait kara kutunun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek." ifadesi kullanıldı.

Özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor." bilgisi verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilen özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı
AFAD: Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Benzer haberler

Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim

Kremlin: (Prigojin’in uçağının düşmesi) Batı’daki spekülasyonların hepsi yalan

ABD istihbaratı: Wagner'in kurucusu Prigojin'in uçağı "kasıtlı patlamayla" düşürüldü

ABD istihbaratı: Wagner'in kurucusu Prigojin'in uçağı "kasıtlı patlamayla" düşürüldü
Rusya yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette alternatif güzergahlar geliştiriyor

Rusya yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette alternatif güzergahlar geliştiriyor
Pentagon, Wagner’in kurucusu Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti

Pentagon, Wagner’in kurucusu Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet