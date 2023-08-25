Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı: Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
- Rusya'da düşen uçağın son anlarında yükselip alçaldığı tespit edildi
- Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
Uçağa ait kara kutunun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek." ifadesi kullanıldı.
Rus haber ajansı TASS: Düşen jette Wagner’in kurucusu Prigojin de vardı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 23, 2023
Rusya'nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişi öldü https://t.co/1ZsndpMSum pic.twitter.com/G2wlhJQYSc
Özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor." bilgisi verildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilen özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.