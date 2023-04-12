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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir’de düzenlenen “Aday Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Rusya, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada yönetiminin Rus yetkililer, siyasetçiler, gazeteciler, uzmanlar ve sporcularına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirtildi.

Bu nedenle 333 Kanadalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişlerine "kalıcı" yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, çeşitli düzeyde siyasetçilerin yanı sıra parlamento üyeleri, aktivistler ve sporcular yer aldı.

Rusya ile Kanada, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

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