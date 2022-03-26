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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna’da askeri yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri “Kalibr” ve “Oniks” yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Ali Cura   | 26.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna’da askeri yerleri vurduk Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Moskova

Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesi Kalibr ile Jitomir bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.

Sözcü Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv yakınlarında Ukrayna’nın güneyinde Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik.” ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaş uçağı ve insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini de paylaşan Konaşenkov, “Vişnevoe yerleşim birimi üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun dışında bir Toçka-U füze sistemi Vasilyevka yerleşim biriminde imha edildi.” diye konuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 267 insansız hava aracı, 207 hava savunma sistemi, 1618 tank ve zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar, 662 obüs ve havan topu, 1453 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

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