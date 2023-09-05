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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu, hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın karşı saldırıda hiçbir hedefine ulaşamadığını söyledi.

Ruslan Rehimov  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu, hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şoygu Rus ordusunun üst düzey komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Şoygu, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun bütün temas hattında aktif olduğunu belirtti.

Ukrayna ordusunun karşı saldırılarına da değinen Şoygu, "Kiev rejimi, muazzam kayıplarına rağmen üç aydır karşı saldırı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ukrayna ordusu, hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı. Ukrayna yönetimi, umutsuzca Batı'dan daha fazla askeri ve ekonomik yardım almak için saldırı operasyonlarında en azından bir miktar başarı elde ettiğini göstermeye çalışıyor. Bu da çatışmayı uzatıyor." dedi.

Bakan Şoygu Ukrayna'ya ait kayıplara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sözde taarruzun başlangıcından bu yana düşman 66 bin asker, 7 bin 600 silah kaybetti. Karşı saldırının başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Ukraynalı militanlar sivil hedeflere saldırıyor ve bunu askeri zafer olarak gösteriyor. Yalnızca geçen ay (Ukrayna'ya ait) 159 HIMARS füzesi, 1000'in üzerinde insansız hava aracı ve 13 seyir füzesi düşürüldü."

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