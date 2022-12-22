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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan askeri birlikleri cephede denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini cephede denetlediği bildirildi.

Ali Cura   | 22.12.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan askeri birlikleri cephede denetledi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun “özel askeri operasyon” bölgesindeki Rus askeri birliklerini denetlediği belirtilerek, “Şoygu, askeri birliklerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktalarda personel ve askeri teçhizat yerleştirme koşullarını kontrol etti." ifadesi kullanıldı.

Denetimde birliklerin sahadaki organizasyonuna önem verildiği kaydedilen açıklamada, Şoygu’nun askeri birliklerin mevzi alanlarını, personelin barınma ve ısınma koşulları ile yemek hazırlıklarını denetlediği anlatıldı.

Şoygu’nun ön cephedeki askerlerle görüştüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, ilaç ve tıbbi ekipman hususunda da denetleme gerçekleştirdiği ifade edildi.

17 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da savaşan birliklerin müşterek karargahını ziyaret etmiş, 18 Aralık’ta da Şoygu, Rus ordusunun ön cephesinde denetlemelerde bulunmuştu.

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