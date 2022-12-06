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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod’da sivillerden oluşan silahlı birlikler kuruldu

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde askeri eğitim alan ve sivillerden oluşan "bölgesel savunma birlikleri"nin kurulduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 06.12.2022
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod’da sivillerden oluşan silahlı birlikler kuruldu

Moskova

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda sivilin askeri eğitim almak istediğini ve bölgesel savunma birliklerinin kurulmasını talep ettiğini belirtti.

Söz konusu talebi olumlu karşıladıklarını aktaran Gladkov, “Sağlık veya yaşları nedeniyle ordu tarafından askere alınamayan ancak savaş deneyimi ile gerekirse evlerini ve ailelerini savunmak için büyük isteğe sahip kişilerden oluşan birkaç tabur oluşturuyoruz.” ifadesini kullandı.

Gladkov, “deneyimli eğitmenlerin” bu birliklere Belgorod’un sınır bölgelerinde eğitim vermeye başladığını kaydetti.

Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde, başta enerji altyapısına olmak üzere, çok sayıda saldırı yaşanmıştı.

Rus yetkililer, söz konusu saldırılar nedeniyle Ukrayna tarafını suçluyor.

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