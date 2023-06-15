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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’nın Belgorod bölgesindeki sınıra, gönüllü Çeçen birlikleri konuşlandı

Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna sınırına, gönüllü Çeçen birliklerinin konuşlandığı bildirildi.

Ali Cura  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Rusya’nın Belgorod bölgesindeki sınıra, gönüllü Çeçen birlikleri konuşlandı

Moskova

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili ve Çeçen Birliklerin komutanlarından Adam Delimhanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm Çeçen birliklerin Rusya Savunma Bakanlığı güçleriyle birlikte görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Gönüllü Çeçen Birlikleri “Ahmat”ın Herson, Zaporijya, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Delimhanov, birliklerin Marinka yerleşim biriminde de ilerlediğini dile getirdi.

Delimhanov, "Artık Belgorod bölgesindeki sınırda çalışıyoruz. En önemlisi görevimizi yerine getirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Belgorod bölgesine yönelik saldırılar

Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesine son aylarda Ukrayna güçlerince yapılan saldırılar arttı. Bölge yetkilileri, Ukrayna tarafından sürekli top atışları ve insansız hava aracıyla saldırılar yapıldığını belirtiyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen ay, Ukrayna’dan bölgeye sabotaj grubunun da sızdığını ve bunlara karşı operasyon düzenlendiğini bildirmişti.

Rusya, ülke sınırlarında Ukrayna güçlerinin eylemlerini “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Ukrayna ordusunun yaptığı saldırılar nedeniyle bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuş, sınır bölgesine yakın yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce insan bu merkezlere taşınmıştı.

Putin’in "sıhhi bölge" açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin sınırında bulunan Belgorod bölgesine yapılan saldırılara karşılık Rus topraklarına erişimin engellenmesi için Ukrayna topraklarında “sıhhi bölge” oluşturabileceklerini açıklamıştı.

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