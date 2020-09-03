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Dünya

Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelik suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.09.2020
Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirten Peskov, "Rusya’yı suçlamak için herhangi bir neden yok. Bu konuda dikkatlice konuşmak gerekiyor. Bu bağlamda, herhangi bir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz." ifadelerini kullandı.

"Yaptırım retoriğinin" de kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peskov, yaptırımlara neyin neden olabileceğini anlayamadıklarını dile getirdi.

"Almanya'dan bilgi alacağımızı umuyoruz"

Rus Başsavcılığının daha önce Almanya'ya konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu hatırlatan Peskov, şunları kaydetti:

"Soruşturma kurumumuz gerekli araştırma çalışmalarını yürütüyor. Bu eylemlere Alman tarafının bilgileri yardımcı olur. Şimdiye kadar tarafımıza herhangi bir bilgi ulaşmadı. Konuyla ilgili en yakın zamanda bilgi alacağımızı umuyoruz."

Alman ortaklarından bilgi gelmediği için soruşturmanın başlatılmadığını savunan Peskov, Navalnıy'ın zehirlenmesinin kimin için faydalı olduğunu bilmediğini söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini dün açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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