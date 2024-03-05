Dolar
31.64
Euro
34.33
Altın
2,124.68
ETH/USDT
3,733.20
BTC/USDT
66,675.00
BIST 100
8,911.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Ali Cura  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu

Moskova

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlatan Şoygu, "Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de öncelikli gündem "Deprem"
Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Malta'da Türk vatandaşı Pelin Kaya'nın katili 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Prof. Dr. Bilgehan, Kastamonu'da 1943'te yaşanan büyük depreme dikkati çekerek uyardı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Almanya Savunma Bakanı, Alman subaylarının dinlenmesinin "kişisel hatadan" kaynaklandığını belirtti

Almanya Savunma Bakanı, Alman subaylarının dinlenmesinin "kişisel hatadan" kaynaklandığını belirtti

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: Bosna Hersek'in AB'ye bir bütün olarak girmesini istiyoruz

Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu

Antalya'yı iki ayda 499 bin 784 yabancı turist ziyaret etti

Antalya'yı iki ayda 499 bin 784 yabancı turist ziyaret etti
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Türkiye'nin daha görünür olmasını istiyoruz

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Türkiye'nin daha görünür olmasını istiyoruz
Belçika Başbakanı De Croo, "düzinelerce Rus diplomatın sınır dışı edildiğini" söyledi

Belçika Başbakanı De Croo, "düzinelerce Rus diplomatın sınır dışı edildiğini" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet