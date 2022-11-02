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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Medikal Park Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Rusya: NATO, Orta ve Doğu Avrupa’da askeri gücünü 2,5 kat artırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, şubat ayından bu yana Orta ve Doğu Avrupa’da NATO askeri gücü sayısının 2,5 kat artarak 30 binin üzerine çıktığını belirtti.

Ali Cura   | 02.11.2022
Rusya: NATO, Orta ve Doğu Avrupa’da askeri gücünü 2,5 kat artırdı

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belaruslu askeri yetkililerle ortak toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın batı sınırlarındaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kolektif Batı’nın “yıkıcı çabalarının amacının ana hedefinin Rusya ve Rusya’nın ekonomik, askeri potansiyel ve bağımsız bir dış politikasını engellemek” olduğunu söyleyen Şoygu, “Orta ve Doğu Avrupa'da, Baltık ülkelerinde bölgesel olmayan NATO üyesi devletlerin silahlı kuvvetlerinin oluşumları konuşlandırılıyor. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da yeni çok uluslu tabur taktik grupları oluşturuluyor. Şubat 2022'den bu yana askeri grup sayısı 2,5 kat artarak 30 binden fazla kişiye ulaştı ve kısa vadede bu sayı daha da artabilir.” ifadelerini kullandı.

NATO askerlerinin bölgede artması sonucunda Rusya'nın müttefikleri başta olmak üzere Belarus’un tehlike altında olduğuna dikkat çeken Şoygu, Rusya’nın Belarus ile oluşturdukları Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamanın öncelikli görevi olduğunu vurguladı.

Şoygu, Batı ülkelerinin Kiev'e modern silah ve mühimmat, istihbarat verileri sağlayarak, askeri danışmanlar ve paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasını teşvik ettiğini de dile getirdi.


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