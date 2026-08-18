Rusya: Moskova bölgesine gönderilen 620 İHA'dan 180'i etkisiz hale getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün saat 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 620 İHA uçtu. Bunlardan 180'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölgenin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğünü ifade eden Vorobyov, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ait 791 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 791 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova bölgesindeki Wildberries lojistik tesisi İHA saldırısında zarar gördü

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesine yönelik saldırı sırasında İHA parçalarının lojistik tesisinin duvarına isabet ettiği belirtildi.

Tesiste oluşan hasarın kısa sürede giderildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanların önceden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, tesisteki ürünlerin saldırıdan zarar görmediği ifade edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgeye yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemleriyle 150'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna: Peçenig kasabasına düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının, çevresinde posta binası, marketler ve evlerin bulunduğu yoğun bir kavşağı hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Şu an itibarıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. (Ölenlerin) Akrabaları ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok sayıda yaralı var. Onlara gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor.”

Zelenskiy, saldırının bir trajedi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Rus saldırısına mutlaka yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Peçenig'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Rus ordusu bu gece 147 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye 147 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 111 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Zaporijya'da 2 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yapılan saldırılarda da 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın haftalardır Patriot önleme füzelerini kullanamadığı öne sürüldü

CNN'in güvenlik nedeniyle soyadını açıklamayan Dmytro isimli Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kiev yönetimi, haftalardır ABD yapımı Patriot füzelerini kullanamıyor.

Ülkedeki Patriot önleyici füzeleri "neredeyse tamamen tükenmiş" durumda.

Ukraynalı yetkili, "6 haftadır" bir Patriot fırlatıcısının ateşlendiğini görmediğini söylerken ateşleyecek önleme füzelerine sahip olmamalarının "kötü duygulara" neden olduğunu vurguladı.

Dmytro, Orta Doğu'daki çatışmanın eninde sonunda Ukrayna'yı da etkileyeceğini öngördüklerine değindi.

Haberde, onlarca ülkenin hava savunma sistemlerini güçlendirmeye çalışması ve Orta Doğu'daki çatışmalarda Patriot önleme füzelerinin yoğun şekilde kullanılması nedeniyle küresel ölçekte tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtildi.