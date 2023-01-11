Dolar
18.78
Euro
20.16
Altın
1,879.15
ETH/USDT
1,334.00
BTC/USDT
17,415.00
BIST 100
4,828.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’'nda konuşuyor. Antalya'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Kaleiçi Yat Limanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alım satımlarına 13 Ocak itibarıyla yuan üzerinden tekrar başlanacağını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 11.01.2023
Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak

Moskova

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 13 Ocak itibarıyla iç piyasadaki döviz işlemlerine tekrar başlayacağı belirtildi.

Döviz alım satım işlemlerinin yuan üzerinden yapılacağına işaret edilen açıklamada, ruble kuru üzerindeki etkisini azaltmak için alım satımların işlem günlerinde eşit oranlarda yapılacağı kaydedildi.

Rusya Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, döviz işlemlerine tekrar başlama kararı ile iç ekonomik koşulların istikrarını ve öngörülebilirliğini artırmanın hedeflendiğini bildirdi.

Petrol ve doğal gazda bütçe gelirlerinin bu ay eksi 54,5 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle ocak ayında döviz satılacağı ve bunun için 54,5 milyar ruble değerinde fon ayrıldığı kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi kararın ardından yüzde 1,48 düşüşle 68,7 seviyesine, avro/ruble paritesi ise yüzde 1,2 düşüşle 74 seviyesinin altına indi.

Rusya ekonomisini dolardan uzaklaştırıyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü Şubat 2022’de döviz piyasasındaki işlemlerini durdurma kararı almıştı.

Ülkede bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30’dan yüzde 60'a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20’den 40’a yükseltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Karasu'da su seviyesi düştü
Pasaport harcını 2022'de yatırarak 2023'e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
"21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası ombudsmanlık konferansı Ankara'da başladı

Benzer haberler

ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi

ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi

Rusya Merkez Bankası yuan üzerinden döviz işlemlerine tekrar başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak için gereken her şeye sahip

Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi

Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı

Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet