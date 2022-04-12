Dolar
14.66
Euro
15.96
Altın
1,972.58
ETH/USDT
3,065.00
BTC/USDT
40,448.00
BIST 100
2,451.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın temerrüde düşmediğini belirterek, buna yönelik iddiaların yasa dışı uygulamaları yürürlüğe koyan ABD makamlarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 12.04.2022
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı

Moskova

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD medyasında Rusya’nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğüne yönelik yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olduğuna işaret eden Siluanov, “Rusya, eurobond ödemelerinde temerrüde düşmedi. Alacaklıların ilgili tüm talepleri, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmesine yasa dışı yollardan engel oluşturan devletlerin yetkililerine iletilmelidir. Rusya'nın döviz cinsinden ödeme yapmasını durduran Amerikan bankaları ve ABD hükümetinin yasa dışı eylemleri, bazı yabancı yatırımcıların ödemeleri almasını engelledi.” ifadelerini kullandı.

Siluanov, ABD’nin attığı adımların öncelikle Amerikan yatırımcıları etkilediğini vurgulayarak, “Rusya, yatırımcıların haklarını korumak için gerekli miktarları ruble olarak ayırarak ek önlemler almıştır.” dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı

Oxfam: Bu yıl 263 milyon kişi daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir

Arap ülkeleri, Ukrayna krizinde neden Rusya'ya yakın bir tutum takınıyor?

Arap ülkeleri, Ukrayna krizinde neden Rusya'ya yakın bir tutum takınıyor?
Putin: Ukrayna’daki 'özel askeri operasyonda' hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok

Putin: Ukrayna’daki 'özel askeri operasyonda' hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok
Buça'da bombardımanda da evlerini terk etmeyen Ukraynalı çift yaşadıklarını anlattı

Buça'da bombardımanda da evlerini terk etmeyen Ukraynalı çift yaşadıklarını anlattı