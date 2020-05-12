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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
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Dünya, Koronavirüs

Rusya Kovid-19 vaka sayısıyla salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

Ali Cura   | 12.05.2020
Rusya Kovid-19 vaka sayısıyla salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

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