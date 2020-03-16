Euro
7.20
Dolar
6.44
BIST 100
87,888.34
Altın
1,500.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına 1 Mayıs'a kadar kapattı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.

Emre Gürkan Abay   | 16.03.2020
Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına 1 Mayıs'a kadar kapattı

Moskova

Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı
Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı
CHP'den koronavirüs önlemleri
Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Benzer haberler

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını 1 Mayıs'a kadar kapattı

G-7 ülkelerinden Kovid-19'a karşı iş birliği vurgusu

İngiltere Kovid-19 tedbirlerini bir adım öteye taşıdı

İngiltere Kovid-19 tedbirlerini bir adım öteye taşıdı
Dünya Sağlık Örgütü: Her şüpheli Kovid-19 vakası için test yapılmalı

Dünya Sağlık Örgütü: Her şüpheli Kovid-19 vakası için test yapılmalı
İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi