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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev'e ait 2 uçak tipi İHA, Kaluga ve Tver bölgelerinde imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) Kaluga ve Tver bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Rusya: Kiev'e ait 2 uçak tipi İHA, Kaluga ve Tver bölgelerinde imha edildi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait İHA'ları Kaluga ve Tver bölgeleri hava sahalarında imha ettiği belirtildi.


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