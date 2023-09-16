Rusya: Kiev'e ait 2 uçak tipi İHA, Kaluga ve Tver bölgelerinde imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) Kaluga ve Tver bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait İHA'ları Kaluga ve Tver bölgeleri hava sahalarında imha ettiği belirtildi.
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