Rusya, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralanan vatandaşlarını Moskova'ya naklediyor
Rusya, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralanan 9 Rus vatandaşını havayoluyla Moskova'ya naklediyor.
Moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, ambulans uçak ile Aktau'dan aldıkları yaralıları Moskova'ya götürecek.
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