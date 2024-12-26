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Dünya

Rusya, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralanan vatandaşlarını Moskova'ya naklediyor

Rusya, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralanan 9 Rus vatandaşını havayoluyla Moskova'ya naklediyor.

26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Rusya, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralanan vatandaşlarını Moskova'ya naklediyor

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, ambulans uçak ile Aktau'dan aldıkları yaralıları Moskova'ya götürecek.


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