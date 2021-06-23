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Dünya

Rusya, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine Rus uçağının uyarı ateşi açtığını bildirdi

Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 23.06.2021
Rusya, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine Rus uçağının uyarı ateşi açtığını bildirdi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.

Ukrayna'dan Rusya'nın İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşinin ardından NATO'ya iş birliği çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve Kırım'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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