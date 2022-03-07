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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

Ali Cura   | 07.03.2022
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı

Brest

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

Müzakerelerde, siyasi meseleler, uluslararası insani yardım konuları ve askeri konuların ele alınması bekleniyor.

Rusya Ukrayna’ya karşı savaşı durdurmak için bazı şartlar öne sürüyor.

Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılma hedefini reddetmesi yönünde anayasayı değiştirmesini, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olduğunu, ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını isteyen Rusya, bu şartların kabul edilmesi halinde çatışmaları hemen durduracağını vurguluyor.

Rusların ültimatomlarına karşı olduğunu belirten Kiev yönetimi, Ukrayna topraklarında çatışmaların durması, Rus askerlerinin Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarını tamamen terk etmesini istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleşen müzakereler sonunda taraflar, görüşmelerin devamına karar vermişti.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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