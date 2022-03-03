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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 2. tur müzakereler başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

Ali Cura   | 03.03.2022
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 2. tur müzakereler başladı

Brestskaya Voblasts

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

Müzakerelerde, acil olarak çatışmaların durdurulması, ateşkes, sivillerin yerleşim birimlerinden çıkarılması için tahliye koridorlarının oluşturulması ve siyasi hususların görüşülmesi bekleniyor.

Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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