Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,329.80
BTC/USDT
19,512.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 08.10.2022
Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

Kiev

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kerç Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.

Ukrayna Resmi Haber Ajansının haberine göre, köprüde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, raylar üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada
Türkiye ve dünya gündemi
Atama kararları ile TBMM kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 53'e yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet