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Dünya

Rusya, Hindistan'da Rus tanklarına yönelik zırh delici mermi üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Rusya, Hindistan'da Rus tanklarına yönelik zırh delici mermi üretecek

Moskova

Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da "Mango" adı verilen zırh delici mermilerin üretileceği kaydedildi.

Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı bilgisine yer verildi.

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