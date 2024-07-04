Rusya, Hindistan'da Rus tanklarına yönelik zırh delici mermi üretecek
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini bildirdi.
Moskova
Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da "Mango" adı verilen zırh delici mermilerin üretileceği kaydedildi.
Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.