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Dünya, Ekonomi

Rusya Hindistan’ın en büyük ham petrol ihracatçısı olmaya devam ediyor

Hindistan'ın Rusya’dan petrol ithalatı mayısta bir önceki aya göre yüzde 15 artarak ülkenin Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'den satın aldığı toplam petrol miktarını aştı.

Sibel Morrow  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Rusya Hindistan’ın en büyük ham petrol ihracatçısı olmaya devam ediyor

Ankara

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa verilerine göre, Hindistan, mayısta Irak’tan 830 bin varil, BAE’den 203 bin varil ve ABD’den 138 bin varil petrol tedarik etti. Suudi Arabistan’dan yapılan ham petrol tedariki ise günlük 560 bin varil ise Şubat 2021’den sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Aynı dönemde Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı petrol ithalatı günlük 1,96 milyon varile ulaşarak bir önceki aya göre yüzde 15 artış kaydetti. Söz konusu artışla birlikte, Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı ham petrol ithalatı ülkenin toplam ham petrol ithalatının yüzde 42'sini oluştururken Suudi Arabistan, Irak, BAE ve ABD'den satın aldığı toplam petrol miktarını aştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Hindistan’ın ham petrol ihracatındaki payı ise mayısta tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 39’a geriledi. Söz konusu ülkeler, Hindistan'ın mayısta ithal ettiği günlük 4,7 milyon varil petrolün 1,8 milyon varilini tedarik etti. Bu miktar, nisanda günlük 2,1 milyon varil olarak gerçekleşmişti.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Batılı ülkeler yüksek seviyede bağımlı oldukları Rus ham petrolü ve petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulayarak ülkenin ihracat gelirlerini hedef alırken, Rusya yaptırımlar karşısında yeni ihracat destinasyonları bulmak zorunda kaldı.

Batılı ülkelerin ambargolarıyla pazar kaybeden Rusya ise yüksek navlun maliyetleri nedeniyle önceden Rus petrolünü tercih etmeyen Hintli rafinerilerin en büyük tedarikçisi haline geldi. Rusya’nın indirimli petrol satışlarından faydalanmak isteyen söz konusu rafineriler, rekor seviyede ham petrol alımı gerçekleştirdi.


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