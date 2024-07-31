Rusya: Heniyye'ye suikast kabul edilemez ve gerilimin tırmanmasına yol açacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
- Hamas lideri İsmail Heniyye Tahran'da öldürüldü
- Türkiye, Heniyye'ye yönelik suikasti lanetledi
- Abbas, Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesini kınadı ve birlik çağrısı yaptı
Söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bogdanov, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.
Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.