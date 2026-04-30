Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Nükleer kıyametin yaşanması mümkün

Medvedev, başkent Moskova’da düzenlenen bir konferansta, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa liderlerini eleştiren Medvedev, "Avrupa ve Avrupa Birliği (AB), aptallar tarafından yönetiliyor. Bu aptallar, AB’nin kömür ve çelik birliğinden modern birliğe dönüşmesinden bu yana yıllarca inşa edilen şeyleri yok ediyor. Bunlar, Rusya’yla savaştan bahseden, son derece yapıcı olmayan dar görüşlü insanlar." diye konuştu.

Medvedev, Rusya ve Avrupa arasındaki meselenin yıllarca çözülemeyeceğini ifade ederek, Rusya’nın ABD ile Avrupa hakkındaki değerlendirmelerinin örtüştüğüne işaret etti.

Avrupalı yetkililerin, "Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğunu" vurguladığına dikkati çeken Medvedev, Avrupa’ya saldırma niyetinde olmadıklarını savundu.

Medvedev, "Bu çok üzücü bir durum. Her gün savaşın kaçınılmaz olduğu söylenirse, savaş başlayacak. Bunun için yeterince gerekçe ve sebep olabilir. Bu nedenle, siyasetçilerin sakinleşmesi ve yapıcı diyalog kurması gerekiyor." dedi.

Nükleer savaşın yaşanması ihtimaline ilişkin ise Medvedev, "Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak böyle bir senaryonun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için ülkemiz nükleer stratejik güçlere sahip. Bu güçler, destekleniyor ve hazırlıklı." diye konuştu.

Medvedev, bugünkü olayları, dünya savaşları öncesi dönemlerinde yaşananlara benzeterek, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyonumuz devam ediyor. Bu bir savaş. Çoğu zaman bölgesel bir çatışma, küresel çaptaki çatışma öncesi yaşanabiliyor. Bu nedenle günümüzdeki olaylar, 1. Dünya Savaşı öncesi dönemine ve bir nevi 1930'da 2. Dünya Savaşı'na yol açan olaylarla benziyor. Bu dönemlerde de Avrupa'nın askerileştirilmesi süreci devam ediyordu." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya’nın başlıca jeopolitik rakibi

Rusya-ABD arasındaki ilişkilere değinen Medvedev, "Amerikalılar, Avrupalılara göre daha pragmatik. Amerikalılar, ilişkilerimize pragmatik açıdan bakıyor. Bu da onlarla ilişkiler geliştirebileceğimize olan güvenimizi güçlendiriyor. Amerikalılar, her zaman para kazanmak istiyor. Bu çerçevede ilişkiler inşa edilebilir. Bu anlamda, ABD’nin mevcut yönetimi ve (ABD Başkanı Donald) Trump ile ilişkilerimiz pragmatik. Bu çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, diğer yandan ABD’nin, Rusya’nın başlıca jeopolitik rakibi olduğunun altını çizdi.

ABD’nin ara buluculuk rolünü de değerlendiren Medvedev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulduğunu anımsatarak, "Devlet Başkanı alıkoyan ve çatışmalar başlatan ülkenin her durumda etkili ara bulucu olduğunu söylemek pek mümkün değil." dedi.

Medvedev, "mevcut Amerikan yönetiminin, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimine göre yine de bir şeyler yapmaya çalıştığını" söyledi.

Orta Doğu'da ileride de çatışmalar yaşanacak

Orta Doğu bölgesinde ileride de çatışmaların yaşanacağı görüşünü paylaşan Medvedev, "Kaos, para kazandırıyor. Çok sayıda ülke ve güç, çatışmaların sürdürülmesinden yana." diye konuştu.

Medvedev, İran’la ilgili durumun er ya da geç çözüleceğini, ancak meseledeki çelişkilerin kaynağının varlığını sürdüreceğini ve meselenin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.