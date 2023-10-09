Dolar
27.70
Euro
29.24
Altın
1,845.37
ETH/USDT
1,589.50
BTC/USDT
27,459.00
BIST 100
8,343.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı futbolcuları Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulunuyor İsrail’in saldırı başlattığını duyurduğu Gazze‘den yayındayız
logo
Dünya

Rusya: Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemeyeceğini gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ali Cura  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Rusya: Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemeyeceğini gösterdi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ile Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Arap Birliği arasındaki bakanlar düzeyinde toplantılar da dahil olmak üzere etkileşimin tüm yönlerini müzakere edeceklerini belirtti.

Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş derecede keskin bir dönüş yaşandığını belirterek “Bu dönüş şunu ispatladı: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez, gündemimizde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sadece çatışmaları acilen durdurmak ve mevcut durumun mağduru haline gelen çok sayıda siville ilgili sorunu çözmek değil, aynı zamanda onlarca yıldır çözüm bulunamayan Filistin sorununun nedenlerine de özellikle dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Arap Birliği ülkeleri ile söz konusu sorunların çözümüne, her şeyden önce kan dökülmesinin durdurulmasına, sivillerin acılarının sona erdirilmesine katkıda bulunabileceğine inandığını kaydeden Lavrov, bunu Arap Birliği ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın tesisi ve güvenliğinin sağlanması konusunda samimi olarak ilgilenen diğer tüm ülkelerle yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt da "Bütün bu olaylar, aynı şiddette olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmayışı nedeniyle yaşanmaya devam edecek." diye konuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin'deki gerilim nedeniyle yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı gar saldırısının üzerinden 8 yıl geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Rusya: Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemeyeceğini gösterdi

Rusya: Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemeyeceğini gösterdi

Lavrov, Karabağ'da "normal yaşam" için Azerbaycan ile çalıştıklarını söyledi

Lavrov, ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda tahıl ve petrol kaçakçılığı yaptığını savundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet