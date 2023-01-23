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Dünya

Rusya, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

Dmitri Chirciu   | 23.01.2023
Rusya, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, yanıt olarak her iki ülkedeki diplomatik temsilciliği maslahatgüzar seviyesine indirme yönünde karar aldı. Büyükelçi'ye Estonya hükümetinin eylemleri nedeniyle protesto notası verildi. Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin 7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerekiyor. Rusya ile Estonya arasındaki ilişkilerde böyle bir durumun gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk Estonya tarafına ait. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına ileride de tepki vermeye devam edeceğiz."

Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta, Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.

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