Euro
7.05
Dolar
6.15
BIST 100
103,524.00
Altın
1,680.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Enerji Bakanı Novak: Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi

Novak, petrol üretimini artırmaya ve pazar payı için rekabete girmeye yönelik kararın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) ait olduğunu savundu.

Emre Gürkan Abay   | 09.03.2020
Rusya Enerji Bakanı Novak: Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi

Moskova

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da Başbakan Mihail Mişustin ile petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, petrol fiyatlarındaki ani düşüşü beklediklerini aktaran Novak, "Rus petrol sektörünün kaliteli kaynakları ve tüm fiyat seviyeleri ile rekabet edebilecek ve pazar payını koruyabilecek güçlü mali yapısı var." ifadesini kullandı.

Rusya’nın, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısına yönelik anlaşmayı uzatmayı teklif ettiğini anlatan Novak, “Rusya olarak, koronavirüsün etkilerini daha iyi anlamak için anlaşmayı mevcut haliyle ikinci çeyreğin sonuna kadar uzatmayı teklif etmiştik. Ancak OPEC üyeleri, petrol üretimini artırma ve pazar payı için rekabete girmeye karar verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcındakinden sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

'Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi'

'Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi'

Rusya'dan 'düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz' açıklaması

Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri Ankara'da başlayacak

Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi

Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi
İletişim Başkanı Altun: Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız

İletişim Başkanı Altun: Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Rusya ve Esed'in İdlib'de kazanacağına inanmıyorum

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Rusya ve Esed'in İdlib'de kazanacağına inanmıyorum