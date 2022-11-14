Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı
Ankara
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yalanlama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise, uluslararası basında Lavrov’un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya’da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
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