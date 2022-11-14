Dolar
18.61
Euro
19.17
Altın
1,757.62
ETH/USDT
1,257.50
BTC/USDT
16,750.00
BIST 100
4,553.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.11.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Ankara

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise, uluslararası basında Lavrov’un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya’da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri öldü
Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet