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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer güçlerin askeri çatışmaları önlemesi öncelikli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, nükleer silaha sahip devletlerin askeri çatışmaları önlemesinin öncelikli olduğunu ve bu yönde çalışması gerektiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 02.11.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer güçlerin askeri çatışmaları önlemesi öncelikli

Moskova

Bakanlığın, "nükleer savaşın önlenmesi" ile ilgili yazılı açıklamasında, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip olduğu hatırlatıldı.

Rusya'nın bu bağlamda uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın güçlendirilmesi ile ilgili konularda sorumluluk taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Rusya, nükleer caydırıcılık alanındaki politikasını uygularken nükleer savaşın kabul edilemezliği ilkesini kati ve tutarlı şekilde baz alıyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Rusya’nın bu alandaki doktrinlerinin belirli ve savunma özelliğine sahip olduğu, nükleer silaha sahip 5 ülke liderinin 3 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamasına bağlılığını teyit ettiği bildirildi.

"Rusya, sağlam güvenlik mimari yapısının oluşturulmasından yana"

"Rusya'nın yenilenmiş ve sağlam güvenlik mimari yapısının oluşturulmasından, eşitlik ve bölünmez güvenlik ilkelerine uyulmasından ve temel çıkarlarının karşılıklı olarak sağlanmasından yana olduğu" belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulusal güvenliğimizi baltalamaya yönelik sorumsuz ve utanmaz eylemler sonucunda oluşan zor ve çalkantılı durumda, nükleer güçlerin herhangi bir askeri çatışmayı önlemesinin öncelikli olduğuna inanıyoruz. Nükleer güce sahip diğer ülkeleri, bu sorunun çözümü konusunda çalışmaya hazır olduğunu göstermeye ve birbirlerinin hayati öneme sahip çıkarlarını ihlal etmeye yönelik tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye çağırıyoruz."

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