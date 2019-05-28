Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.05
BIST 100
87,345.50
Altın
1,284.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM grup toplantısı
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.

Ali Cura,Dmitri Chirciu   | 28.05.2019
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, iş birliği sayesinde ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok anlaşmalar imzalandığını hatırlattı. 

Rusya'nın bugün Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak terörizmden ve uyuşturucudan arındırılmasının teşvik edilmesine yönelik politika izlediğini kaydeden Lavrov, Rusya ile Afganistan arasındaki karşılıklı anlayışa duyulan güvenin derinleşmesinin, hem uluslararası uyuşturucu suçuna karşı hem de başta DEAŞ olmak üzere uluslararası terörle mücadelede ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Lavrov, "Rusya, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır." dedi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için bütün tarafları müzakereye çağıran Lavrov, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Geniş katılımlı toplumsal siyasi güçlerin katılımıyla Afganistan'daki tarafları en kısa sürede müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda etnik grubun barış ve uyum içinde bir arada bulunduğu tek ve bölünmez bir Afganistan'ın korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Lavrov, Afganistan topraklarında mümkün olan barışın en erken biçimde sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle Moskova'da düzenlenen toplantıya eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai başkanlığında bir siyasi grup ile Taliban Temsilcisi Abdul Gani Baradar ve beraberindeki heyet katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

'Afganistan için barış bir önceliktir'

TİKA'dan Afganistan'daki yoksul ailelere ve öğrenci yurtlarına yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Rusya'dan İran sorununa 'siyasi çözüm' çağrısı

Rusya'dan İran sorununa 'siyasi çözüm' çağrısı
Afganistan'da şiddetin gölgesinde ramazan

Afganistan'da şiddetin gölgesinde ramazan