Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.
Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.