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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek

Ali Cura   | 15.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.

Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

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