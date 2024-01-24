Dolar
30.20
Euro
32.92
Altın
2,014.60
ETH/USDT
2,211.20
BTC/USDT
39,775.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurdu.

Şerife Çetin  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

New York

Lavrov, New York'taki BM binasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'nin dönem başkanı Fransa'nın görevini yerine getireceğini umduğunu belirten Lavrov, BMGK'nin acilen bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

Lavrov, toplantının bugün gerçekleşmesini talep ettiklerini aktararak, Ukrayna'nın burada neden Ukraynalı esirlerin de bulunduğu uçağı vurduğunu açıklamasını beklediklerini dile getirdi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Gazze'den tahliye edilen Filistinli çocuklar Boğaz turu yaptı

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz

Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinde terörle mücadele gündemi öne çıktı

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek
Lavrov, Filistinli mevkidaşı Maliki ile Gazze'deki gerginliği görüştü

Lavrov, Filistinli mevkidaşı Maliki ile Gazze'deki gerginliği görüştü
Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Pavlograd'a saldırılarında 6 ölü, 73 yaralı olduğunu belirtti

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Pavlograd'a saldırılarında 6 ölü, 73 yaralı olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet