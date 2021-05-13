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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Doğu Kudüs'teki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Doğu Kudüs'teki durumu görüştü. Görüşmede, iki bakan, Filistin topraklarında gerilimin artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Dmitri Chirciu   | 13.05.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Doğu Kudüs'teki durumu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi yaptı.

Doğu Kudüs’teki durumun ele alındığı görüşmede, iki bakan, Filistin topraklarında gerilimin artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Bakanlar, tarafların, durumu daha da kötüleştirebilecek şiddetten acilen kaçınmaları çağrısında bulundu.

Görüşmede, Rusya ile Mısır'ın, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) mekanizmasının kullanılmasıyla, Filistin ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili oldukları teyit edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, pek çok sayıda Filistinli şehit olmuş ve yaralanmıştı.

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